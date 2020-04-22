Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 260 человек

Еще 28 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве 21 апреля.

По данным московского оперативного штаба, возраст скончавшихся — от 30 до 93 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты.

Таким образом, с начала распространения COVID-19 в Москве от болезни умер 261 человек, а по всей России — 484 человек. Всего в стране выявлены более 52 тысяч случаев заражения COVID-19.