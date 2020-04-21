Торги на Московской бирже открылись падением основных индексов. Рубль подешевел к доллару и евро

Торговая сессия на Московской бирже 21 апреля открылась падением основных индексов. В начале торгов индекс РТС потерял 3,77%, снизившись до 1028 пунктов. Индекс Мосбиржи опустился до 2480 пунктов (-1,79%).

Курс российского рубля к доллару и евро также снизился. На 10:24 мск доллар стоил 75,97 рубля, подорожав по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 42 копейки. Биржевой курс евро вырос на 39 копеек, до 82,38 рубля.

Биржевые индексы и курс рубля снижаются после рекордного падения котировок североамериканской нефти WTI, цена на майские фьючерсы которой 20 апреля впервые в истории стала отрицательной.

Brent, котировки которой используются для расчета цен на российские сорта нефти, торгуется утром 21 апреля на бирже ICE в Лондоне по 23,5 доллара за баррель, подешевев на 8,5% по сравнению с закрытием предыдущих торгов.