Стоимость нефти WTI поднялась выше ноля долларов

Обновление. Уже после написания заметки стоимость майского фьючерса на нефть WTI вновь опустилась ниже ноля.

Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению после того, как 20 апреля ее цена впервые в истории стала отрицательной.

По данным американского биржевого оператора CME Group, баррель нефти WTI с поставкой в мае стоит 0,10 доллара. В ходе торгов стоимость повышалась до 2,54 доллара за баррель. Июньские фьючерсы WTI стоят 20,95 доллара.

Нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне упала на 3,6% до 24,66 доллара.

20 апреля стоимость майского фьючерса WTI стала отрицательной, опустившись до −37,63 доллара за баррель. Контракты на поставки в мае истекают 21 апреля.

Падение цены WTI связали с тем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции США не могут избавиться от излишков нефти. Главное нефтяное хранилище страны в Оклахоме заполнено более чем на половину, при этом американские нефтеперерабатывающие заводы не готовы покупать нефть дороже двух долларов за баррель.