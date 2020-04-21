СК назвал вора в законе Махо организатором убийства Япончика. Его объявили в международный розыск

Суд заочно арестовал вора в законе Илью Симонию (Махо) в рамках дела об убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика). Как сообщается на сайте Следственного комитета, Симония объявлен в международный розыск.

По данным следствия, подчеркивается в сообщении, Симония был организатором убийства. Ведомство впервые официально сообщило об этом.

Симонии заочно предъявлены обвинения в убийстве по предварительному сговору и незаконном хранении оружия.

Иваньков, который считался одним из наиболее влиятельных воров в законе, умер после покушения возле ресторана «Тайский слон» в Москве в 2009 году. Профильные СМИ писали, что убийству предшествовал конфликт Иванькова с другим влиятельным преступником — Дедом Хасаном (Асланом Усояном).

В феврале 2020 года СК рассказал о двух других фигурантах дела об убийстве — Муртазе Шадании и Кахе Газзаеве. По версии следствия, один из них хранил оружие убийства, а второй следил за передвижениями Иванькова перед убийством.