Роспатент запретил «Яндексу» использовать слово «афиша» из-за претензий Rambler Group

Палата по патентным спорам Роспатента отменила регистрацию товарного знака «Яндекс.Афиша» для большинства категорий товаров и услуг, для которых его зарегистрировал «Яндекс». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заключение Роспатента.

Регистрация была отменена по жалобе Rambler Group. Согласно заключению, «Яндекс» зарегистрировал товарный знак «Яндекс.Афиша» в августе 2019 года, при этом структурам Rambler Group товарный знак «афиша» принадлежит с 2001 года.

В пресс-службе «Яндекса» ТАСС сообщили, что компания не согласна с решением Палаты по патентным спорам и будет его обжаловать.

«Компания Афиша» (учредитель журнала «Афиша», входит в Rambler Group) в декабре 2019 года потребовала от Роспатента запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «афиша» в названиях своих сервисов.

Роспатент отказал «Компании Афиша» в ее требованиях, но она оспорила отказ. В начале апреля компания заявила, что добилась частичного запрета на использование слова «афиша» МТС и «Яндексом». Тогда было неизвестно, в каких категориях конкурентам запретили его использовать.

«Яндекс» подал к «Компании Афиша» судебные иски о досрочном прекращении правовой охраны четырех товарных знаков — «Афиша», «Афиша.ru», «Мобильная „Афиша“ и „Пикник „Афиши“.