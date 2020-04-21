Роспатент запретил «Яндексу» использовать слово «афиша» из-за претензий Rambler Group
Палата по патентным спорам Роспатента отменила регистрацию товарного знака «Яндекс.Афиша» для большинства категорий товаров и услуг, для которых его зарегистрировал «Яндекс». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заключение Роспатента.
Регистрация была отменена по жалобе Rambler Group. Согласно заключению, «Яндекс» зарегистрировал товарный знак «Яндекс.Афиша» в августе 2019 года, при этом структурам Rambler Group товарный знак «афиша» принадлежит с 2001 года.
В пресс-службе «Яндекса» ТАСС сообщили, что компания не согласна с решением Палаты по патентным спорам и будет его обжаловать.
Регистрация товарного знака « Яндекс.Афиша» на имя «Яндекса» отменена для компьютеров, устройств для звукозаписи, носителей информации и печатной продукции, а также рекламы, беспроводного вещания, бронирования путешествий, производства кино, кинопроката и разработки программного обеспечения.
«Компания Афиша» (учредитель журнала «Афиша», входит в Rambler Group) в декабре 2019 года потребовала от Роспатента запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «афиша» в названиях своих сервисов.
Роспатент отказал «Компании Афиша» в ее требованиях, но она оспорила отказ. В начале апреля компания заявила, что добилась частичного запрета на использование слова «афиша» МТС и «Яндексом». Тогда было неизвестно, в каких категориях конкурентам запретили его использовать.
«Яндекс» подал к «Компании Афиша» судебные иски о досрочном прекращении правовой охраны четырех товарных знаков — «Афиша», «Афиша.ru», «Мобильная „Афиша“ и „Пикник „Афиши“.