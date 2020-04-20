Продажи смартфонов в первую нерабочую неделю в России упали на 50%

Выручка от продаж смартфонов в России в первую неделю, объявленную нерабочей из-за коронавируса (с 30 марта по 5 апреля), сократилась примерно на 50% по сравнению январем, февралем и первыми днями марта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию GfK, проводящую маркетинговые и социальные исследования.

Падение продаж в сравнении год к году превысило 50%, сообщила эксперт по рынку телекоммуникационных товаров GfK Анна Шебек. По ее словам, спад связан с закрытием многих магазинов электроники.

За первые две недели апреля продажи смартфонов снизились на 40% в натуральном выражении, сказал изданию сотрудник неназванного ритейлера.

При этом в начале апреля в полтора-два раза выросли онлайн-продажи смартфонов, сообщили в компаниях МТС и «М.Видео — Эльдорадо».

В России из-за эпидемии коронавирусной инфекции дни с конца марта до конца апреля объявлены нерабочими. Первоначально смартфоны входили в список товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время нерабочих дней, но затем их исключили оттуда.

В середине марта продажи смартфонов выросли на 50% по сравнению с началом года. Пик продаж пришелся на 9-15 марта и совпал с падением цен на нефть и снижением курса рубля. Кроме того, в первом квартале года резко выросли продажи телефонов дороже 100 тысяч рублей.