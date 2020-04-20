Медикам Петербурга, заразившимся коронавирусом, выплатят по 300 тысяч рублей

Медицинские работники Санкт-Петербурга, заразившиеся коронавирусом при оказании помощи больным, получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города.

Если в результате заражения COVID-19 врач получит инвалидность, ему выплатят 500 тысяч рублей. В случае смерти семье медика заплатят один миллион рублей.

Петербург занимает третье место в России после Москвы и Подмосковья по числу зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 20 апреля в городе заболели 1846 человек. Восемь человек умерли, 241 выздоровел.