Путин потребовал от правительства готовить ежедневный прогноз по количеству заболевших COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества людей, которые могут заболеть коронавирусной инфекцией. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Доклад должен поступать президенту ежедневно.

Помимо этого президент потребовал от правительства сформировать резерв средств защиты для медицинских работников, а также лекарств и дезинфицирующих средств для профилактики коронавируса.

По состоянию на 18 апреля в России были зарегистрированы 36793 случая заболевания COVID-19. За последние сутки заболели 4785 человек — это максимальное количество с начала эпидемии.