РЖД отменили 76 поездов из летнего расписания и 53 поезда на майские праздники

РЖД отменили 76 дополнительных поездов дальнего следования, которые были назначены на летний сезон, сказано в сообщении на сайте компании.

Также отменяются 53 дополнительных поезда, назначавшиеся на майские праздники. Отмена связана с эпидемией COVID-19 в России. Речь идет о внутрироссийских направлениях.

С изменениями в расписании можно ознакомиться здесь. Также на сайте РЖД опубликован порядок возврата билетов.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные компании, с 21 марта 2020 года пассажиропоток РЖД упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Количество проданных билетов на май-июнь в среднем сократилось на 60%, при этом их возврат существенно вырос.