IT-специалист Александр Литреев освобожден из-под домашнего ареста по делу о покупке экстази. Другую меру пресечения ему не назначили

Суд в Екатеринбурге отказался продлить срок домашнего ареста IT-специалисту Александру Литрееву, обвиняемому по делу о наркотиках. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат Литреева Алексей Бушмаков уточнил «Интерфаксу», что следователь просил продлить срок домашнего ареста его подзащитного еще на месяц — до 22 мая. В разговоре со Znak.com Бушмаков заявил, что суд аргументировал отказ в продлении домашнего ареста тем, что следствие находится на завершающей стадии, а вероятность побега обвиняемого минимальна.

«Иной меры пресечения ему не назначено, даже подписки о невыезде. Он — свободный человек. В ближайшее время Александр планирует купить ноутбук, чтобы возобновить работу. Он может слетать в Санкт-Петербург, чтобы навестить мать, но потом вернется в Екатеринбург, чтобы участвовать в рассмотрении своего дела по существу», — сказал Бушмаков.

Литреева задержали в Екатеринбурге 23 февраля, после того, как он забрал закладку с двумя таблетками экстази. Ему предъявили обвинение в незаконном приобретении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ). Он признал вину. 24 февраля Литреев был арестован до 22 апреля. В середине марта Литрееву изменили меру пресечения на домашний арест до 22 апреля.

Александр Литреев — основатель компании «Vee Security Россия», специализирующейся на информационной безопасности. Он создал приложение «Красная кнопка» для оповещения правозащитников о незаконном задержании участников митингов и запустил проект «Русский слон» по деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, которые превышают полномочия.