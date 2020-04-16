Полковника Росгвардии арестовали по подозрению в вымогательстве 20 миллионов рублей

Высокопоставленный офицер Росгвардии может быть причастен к вымогательству крупной взятки у бизнесмена в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По данным агентства, речь идет о замглавы оперативного разведывательного центра Росгвардии полковнике Альберте Кудряшове.

ТАСС пишет, что полковник вымогал у некоего предпринимателя почти 20 миллионов рублей. РЕН ТВ сообщает о сумме в 18 миллионов. По данным телеканала, вместе с Кудряшовым был задержан майор московской полиции.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Истринского городского суда Московской области уточняет, что Кудряшов арестован.