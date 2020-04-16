Матвиенко: дата проведения парада Победы будет зависеть от коронавируса

Дата проведения парада Победы в 2020 году может быть изменена из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Думаю, что решение будет принято руководством страны в ближайшие дни. Об этом будет объявлено», — сказала Матвиенко, отметив, что парад «обязательно состоится в этом году».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что «рассматриваются разные варианты» по поводу проведения парада, и предложил дождаться официального решения.

15 апреля ветеранские организации попросили Владимира Путина перенести парад с 9 мая на другую дату.

РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники вечером 15 апреля писали, что решение о переносе уже принято и что официально о нем будет объявлено в ближайшие дни.