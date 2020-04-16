Киев обменялся заключенными с ДНР и ЛНР

Обновление. Днем 16 апреля Украина также обменялась заключенными с самопровозглашенной Луганской народной республикой. В ЛНР сообщили, что передали 11 человек и получили четверых. В офисе президента Украины это подтвердили. В рамках обмена ЛНР получила двоих россиян.

Украина и самопровозглашенная Донецкая народная республика утром 16 апреля обменялись заключенными, сообщили представители Киева и ДНР.

ДНР передала Украине девять человек, Киев вернул самопровозглашенной республике десять человек. Еще один заключенный отказался возвращаться в ДНР.

Первый за два года крупный обмен заключенными и пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса прошел в конце декабря. На территорию Украины вернулись 76 человек, в Донбасс — 124.

В сентябре 2019 года Россия и Украина обменялись заключенными в формате «35 на 35». В рамках обмена на Украину вернулся режиссер Олег Сенцов, которого в 2015 году осудили в России на 20 лет по обвинению в терроризме.