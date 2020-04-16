Иркутской семье угрожали из-за якобы заболевшего СOVID-19 ребенка. Местные власти объявили, что на самом деле он здоров, а врачи ошиблись

Семье из города Усть-Кут Иркутской области, вернувшейся из Таиланда, угрожали после того, как медики объявили, что у семилетнего ребенка обнаружили коронавирус. Позднее выяснилось, что ребенок на самом деле здоров, пишет «Медиазона».

Угрозы и оскорбления в адрес женщины с двумя детьми публиковали в соцсетях, а в городской группе в вайбере выложили их адрес и другие персональные данные, уточняет издание.

Глава Усть-Кутского района Тамара Климина 16 апреля сообщила, что на самом деле ребенок здоров: «Анализы, взятые повторно у всей семьи, пришли с отрицательным результатом. Надеюсь, вы не поставите мне в вину то, что где-то в медицинском учреждении произошла ошибка».

«Медиазона» добавляет, что после возвращения из Таиланда семья 14 дней провела в карантине. После угроз от местных жителей к членам семьи приставили полицейскую охрану.

По данным на 16 апреля коронавирусную инфекцию обнаружили во всех российских регионах — последним стала Республика Алтай, где заболела женщина.

К утру 16 апреля в России зарегистрировали 27,9 тысячи случаев заболевания COVID-19.