У жителя Нижегородской области отсудили компенсацию за автомобиль, на который он упал с 11 этажа. Машина была разбита, виновник повреждений выжил

Житель города Бор в Нижегородской области отсудил компенсацию за автомобиль, на который с высоты 11-го этажа упал мужчина, пытавшийся в ноябре 2018 года покончить с собой в состоянии алкогольного опьянения. Иск, сообщает «Интерфакс», рассмотрел областной суд.

Упавший с 11-го этажа выжил, но автомобиль восстановлению уже не подлежал.

Суд счел, что автовладелец должен получить 73305 рублей за пострадавший автомобиль. Кроме того, ответчика обязали компенсировать судебные расходы в 13815 рублей. В удовлетворении остальных требований (каких именно, пресс-служба областного суда не уточняет) истцу было отказано. Решение суда вступило в законную силу.