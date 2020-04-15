РСПП предложил отсрочить для операторов требования «закона Яровой» из-за эпидемии

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил смягчить для операторов требования по хранению трафика в рамках «закона Яровой». На основе этих предложений был разработан проект поручения Минкомсвязи, с которым ознакомился «Коммерсант».

РСПП предлагает отложить на два года ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15% и исключить из расчета емкости видеосервисы, трафик которых вырос в период самоизоляции.

Кроме этого, предлагаются и другие меры, в том числе снижение втрое платы за использование частот до конца 2020 года и отсрочку по налогам для операторов, модернизирующим сеть для расширения емкости.

В «МегаФоне», «Ростелекоме», «Вымпелкоме» и Tele2 заявили, что приветствуют предложения РСПП. По словам операторов, им нужно временное освобождение от расходов на выполнение регуляторных обязательств, чтобы направить деньги на поддержание стабильной работы сетей в условиях эпидемии.

Согласно «закону Яровой», с 1 июля 2018 года операторы должны хранить весь трафик пользователей в течение 30 дней и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет.

В 2019 году МТС оценивал свои затраты на реализацию «закона Яровой» в 50 миллиардов рублей в течение пяти лет, «МегаФон» — в 40 миллиардов, «Вымпелком» — в 45 миллиардов.