«Наша новость по своей сути подтвердилась». РИА Новости ответило на публикацию «Медузы» о фейке про подключение Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ

РИА Новости ответило на публикацию «Медузы» о фейке про подключение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к ИВЛ. В своем телеграм-канале агентство написало, что не считает свою новость фейком.

РИА Новости отметило, что единственным назвало госпитализацию экстренной, в то время как «все СМИ лишь продолжали цитировать абсолютно лживую официальную версию, что Джонсон госпитализирован всего лишь „для проведения тестов“».

«Главное — наша новость по своей сути подтвердилась. Когда все преуменьшали угрозу здоровью Джонсона, мы первыми сообщили, что все, к сожалению, не так хорошо», — считает РИА Новости.

В агентстве также заявили, что лондонское бюро принимало непосредственное участие в подготовке новости.

Борис Джонсон был госпитализирован 5 апреля. В его офисе подчеркивали, что это лишь мера предосторожности и что Джонсону нужно провести дополнительные анализы. РИА Новости через несколько часов со ссылкой на анонимный источник, «близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии», выпустило новость, где утверждалось, что госпитализация была экстренной и что Джонсону «будут проводить искусственную вентиляцию легких».

Источники «Медузы» в МИА «Россия сегодня» рассказали, что инициатива выпустить новость исходила от руководства агентства в Москве, а лондонское бюро не было поставлено о ней в известность.

6 апреля Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии, к аппарату ИВЛ его не подключали. 12 апреля политик был выписан.