Министр юстиции назвал бунт в колонии Ангарска «срежиссированным извне»

Бунт в колонии строгого режима № 15 в городе Ангарске Иркутской области был «срежиссирован извне» противниками нового руководства местного управления ФСИН. Об этом в интервью «Российской газете» заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Есть понятные факты — четыре года у управления ФСИН по Иркутской области не было начальника. Его назначили совсем недавно. Попытки нового руководства навести порядок, пресечь незаконные действия, фиксировать нарушения, например, создание комфортных условий для отдельного контингента, столкнулись с саботажем и шантажом со стороны осужденных, — рассказал Чуйченко. — Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых „правозащитников“, которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения».

9 апреля заключенные ШИЗО ИК-15 Ангарска вскрыли вены в знак протеста против действий администрации, а на следующий день подожгли несколько рабочих построек. В колонию ввели спецназ. После подавления бунта на территории колонии было найдено тело одного погибшего заключенного.

По версии ФСИН, бунт начал один из заключенных, отказавшийся от проведения личного обыска. Его поддержали другие заключенные, находившиеся в штрафном изоляторе. Правозащитники в свою очередь заявляли, что бунт начался после того, как одного из заключенных, вскрывшего себе вены в знак протеста против издевательств, избили в колонии.