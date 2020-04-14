«Русская служба Би-би-си»: поставщик бордюров для мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве на свои деньги

Компания «Крост», у одной из структур которой мэрия Москвы купит бетонных бордюров на 3,2 миллиарда рублей, строит инфекционную больницу в Новой Москве в том числе за счет своих средств. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

О крупнейшем московском контракте на закупку бетонных бордюров «Медуза» подробно писала здесь.

«Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики, конкурс не объявляли с учетом «экстремальной ситуации», уточняет «Би-би-си». Как сказал источник издания в «Кросте», компания работает на стройке «в ноль или даже в минус».

Контракт на бордюры никак не связан с тем, что на больницу компании приходится тратить в том числе свои деньги, утверждает собеседник «Би-би-си».

В «Кросте», в аппарате вице-мэра Андрея Бочкарева и «Мосинжпроекте», который стал генподрядчиком, не ответили на запросы «Би-би-си».

Группа компаний «Крост» принадлежит Алексею Добашину. В 2018 году он был доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы и доверенным лицом Путина на президентских выборах.

«Крост» построил в Москве несколько десятков церквей по программе «200 храмов», компания также сотрудничает с мэрией по программе реновации, добавляет «Би-би-си».