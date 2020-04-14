Россияне во время самоизоляции стали заказывать больше товаров для пикника и комплектующих для труб

В объявленные нерабочими дни в России спрос на интернет-заказы товаров для пикника вырос в 29 раз. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные маркетплейса «Беру» и агентства Adlabs.

В 28 раз вырос спрос на комплектующие для труб (применяются при ремонте сантехники), в 7,8 раза — на женские резиновые сапоги и ботинки, в 6,6 раза увеличился спрос на светотехнику.

Одновременно в сто раз упал спрос на юбки, а также на мужские визитницы. В штуках сильнее всего упали продажи балеток и мокасин.

Исследование проводили с 30 марта по 12 апреля.

Объявление нерабочих дней из-за эпидемии COVID-19 во многих регионах сопровождалось введением режима самоизоляции, который разрешает выходить на улицу только за продуктами, в аптеку или на прогулку с собакой.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля объявил нерабочими все дни до конца месяца. В прежнем режиме работают продуктовые магазины, аптеки, а также магазины с товарами первой необходимости.