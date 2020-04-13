Заболевший COVID-19 моряк с авианосца «Теодор Рузвельт» умер от осложнений

Моряк с американского авианосца «Теодор Рузвельт» умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает AP.

Диагноз COVID-19 подтвердился у члена экипажа «Теодора Рузвельта» 30 марта. Его и еще четырех моряков изолировали на американской военной базе на острове Гуам.

Моряка нашли без сознания 9 апреля и перевели в отделение интенсивной терапии. Он умер 13 апреля.

Как пишет AP, «Теодор Рузвельт» пришвартовался на Гуаме 27 марта. По данным на 12 апреля, 585 человек с корабля получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Почти четыре тысячи членов экипажа высажены на берег.

О первых трех случаях заражения на «Теодоре Рузвельте» стало известно 24 марта.

Капитан авианосца Бретт Крозье направил командованию рапорт, который в конце марта попал в СМИ. В начале апреля Крозье сняли с должности капитана в связи с утратой доверия. Как утверждает глава ВМС США Томас Модли, Крозье не обратился к своему непосредственному начальнику, который находился с ним на авианосце, а разослал письмо 20-30 адресатам, среди которых были не только его руководители из ВМС.

У самого Крозье позднее тоже обнаружили коронавирусную инфекцию.