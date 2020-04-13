В Москве из-за нарушения самоизоляции впервые оштрафовали группу людей

В Москве впервые оштрафовали компанию людей, нарушивших режим самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Солнцевского районного суда.

Троих жителей Москвы задержали «у одного здания в одно и то же время», пишет агентство. У двоих задержанных оказалась одинаковая фамилия, но в суде не подтвердили, что они родственники.

Всем троим назначили штрафы по 15 тысяч рублей по административной статье о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при угрозе распространения опасного заболевания (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ).

Ранее, как отмечает агентство, штрафовали только «единичных нарушителей».

Всего за 13 апреля московские суды оштрафовали по аналогичной статье КоАП восемь человек, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. Всем назначен минимальный штраф 15 тысяч рублей (максимальный — 40 тысяч рублей).

Во всех случаях «люди отошли более чем на 100 метров от дома без необходимости» и «игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции», пишет агентство.

В Административном кодексе Москвы со 2 апреля есть статья 3.18.1 — нарушение требований режима повышенной готовности, в том числе требования самоизоляции. Штраф по ней составляет четыре тысячи рублей, московские полицейские могут использовать ее с 8 апреля.