Умер публицист Александр Тимофеевский-младший. Он был внутренним критиком «Коммерсанта» в 1990-х

Умер публицист и кинокритик Александр Тимофеевский-младший. Об этом в фейсбуке написала писательница Татьяна Толстая.

Она не уточнила причину смерти. Тимофеевскому был 61 год.

Александр Тимофеевский-младший — сын писателя и поэта, автора слов «Песенки крокодила Гены» Александра Тимофеевского.

Тимофеевский окончил киноведческий факультет ВГИКа и начинал карьеру как кинокритик. В 1990-х он стал советником владельца издательского дома «Коммерсант» Владимира Яковлева. Тимофеевский рецензировал проекты издательского дома, занимался разработкой концепции газеты . Его называли главным идеологом «Коммерсант-Daily» и создателем нового языка российской культурной журналистики.

В конце девяностых — начале двухтысячных Тимофеевский вместе с Татьяной Толстой и Авдотьей Смирновой работал спичрайтером Сергея Кириенко и Анатолия Чубайса. Также Тимофеевский был одним из создателей газеты «Русский телеграф», шеф-редактором журнала «Русская жизнь».