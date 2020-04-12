ФАС отчиталась об устранении дефицита имбиря. Из-за эпидемии цены на него выросли в десять раз

Российские торговые сети ликвидировали дефицит имбиря в магазинах и установили на него рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за килограмм, объявила Федеральная антимонопольная служба РФ.

«Резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19. Это повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3000-7000 рублей», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В ФАС отметили, что преодолеть дефицит удалось рыночными механизмами и «методами здоровой и развитой конкуренции», оказавшимися «намного эффективнее карательных мер».

О повышенном спросе на имбирь ранее сообщали, в частности, «Магнит», «Утконос» и X5 Retail Group, связывая его с желанием покупателей укрепить иммунитет на фоне эпидемии коронавируса.