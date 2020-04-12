Джо Байден выиграл праймериз на Аляске. Голосование проходило по почте

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на первичных выборах Демократической партии в штате Аляска, сообщает The New York Times.

В связи с пандемией коронавируса праймериз проводились по почте — избиратели прислали около 19 тысяч бюллетеней.

Согласно подсчетам, Байден получил 55% голосов. 45% достались Берни Сандерсу.

8 апреля Сандерс объявил, что прекращает свою кампанию за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. Тем не менее его имя будет оставаться в бюллетенях на всех весенних праймериз, и он сможет продолжать заручаться поддержкой делегатов.

Единственным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах остается Джо Байден. Официально его кандидатуру выдвинут на партийном съезде в августе 2020 года.

От республиканцев будет повторно баллотироваться действующий глава государства Дональд Трамп.