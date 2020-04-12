Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин пожертвовал миллион фунтов британской больнице. В России он приговорен к 14 годам колонии
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин, заочно осужденный в России по делу о крупном хищении, пожертвовал миллион фунтов стерлингов британской государственной больнице на борьбу с коронавирусом.
Как пишет «Би-би-си», пожертвование сделано Бородиным и его супругой Татьяной Корсаковой в адрес благотворительной организации Royal Berks Charity, которая оказывает помощь Королевской Беркширской больнице в Рединге западнее Лондона.
Андрей Бородин уехал из России в 2011 году, когда на него было заведено уголовное дело о растрате в Банке Москвы. В 2013 году он получил политическое убежище в Великобритании.
В марте 2020 года Мещанский суд Москвы заочно приговорил Бородина к 14 годам колонии общего режима по обвинению в хищении более 14,5 миллиарда рублей.