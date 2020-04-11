В Удмуртии шесть человек умерли от отравления суррогатом алкоголя

Шестеро жителей города Сарапул умерли, отравившись неизвестным химическим веществом, которое они употребили в качестве алкоголя. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Удмуртии.

Тела четверых человек — двое мужчин и двое женщин — были обнаружены в квартире. Еще двоих мужчин доставили в больницу, где они вскоре умерли. Вещество, которое они пили, было отправлено на экспертизу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК). Задержан 52-летний житель Сарапула, которого подозревают в передаче погибшим суррогата алкоголя.

В декабре 2016 года в Иркутске 123 человека отравились концентратом для ванн «Боярышник». 78 пострадавших умерли. После этого в России усилилась борьба с суррогатным алкоголем.