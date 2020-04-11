В Москве 10 апреля умерли еще восемь человек с коронавирусной инфекцией. Общее число умерших в городе выросло до 58 человек, сообщил московский оперативный штаб.

Среди умерших — пациенты от 39 до 84 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет, атеросклероз, пиелонефирит.

У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга.

В общей сложности на 10 апреля в Москве выявлено 7822 случая коронавируса.

Власти Москвы решили предоставить врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом, бесплатное проживание в 20 московских гостиницах, включая «Националь», и бесплатную парковку.

Из-за ухудшения ситуации по коронавирусу с 13 апреля в Москве введут пропускной режим и на неделю приостановят работу большинства предприятий. Также сообщается, что ГИБДД частично ограничит въезд в город.

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