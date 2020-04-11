США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

На момент написания этой новости в США было зафиксировано 19 882 смерти от коронавируса, в Италии — 19 468.

11 апреля США стали первой страной в мире, где суточное число умерших от коронавируса превысило две тысячи человек.

26 марта США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусной инфекцией. На данный момент в стране выявлено 514 тысяч случаев COVID-19.