Глава газового месторождения Медвежье Денис Чудопал, которого подозревают в распространении коронавируса на Ямале после поездки за границу, не выезжал из России с прошлого года. Это следует из заявления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова.

«Неделю назад в интернете увидел обвинение в адрес одного из руководителей на Пангодинском месторождении, писали, что он уезжал за границу, скрыл это и заразил всех остальных. За неделю версия стала чуть ли не официальной <…> Я обратился к специальным службам, пограничникам, которые дали мне полную информацию о всех передвижениях этого человека за последние месяцы. Не был он ни в какой Италии, да и вообще за границей не был с прошлого года», — сказал Артюхов. Он не назвал фамилию Чудопала.

«Я точно не собираюсь никого покрывать и обелять, какую бы должность кто ни занимал. А этого человека я не знаю вовсе. Но для меня важно, чтобы не звучало несправедливых обвинений в адрес того, кто не нарушал закон и кто в этом не виноват», — объяснил губернатор ЯНАО.

О том, что коронавирус на Ямал мог привезти начальник Медвежинского газопромыслового управления «Газпром добыча Надым» Денис Чудопал, «Медузе» рассказали трое источников на предприятии. По их версии, он и его жена не соблюдали двухнедельный карантин после возвращения из-за границы. На региональных сайтах сообщалось, что Чудопал ездил в Италию.

В пресс-службе «Газпром добыча Надым» сообщили, что в конце марта Дениса Чудопала госпитализировали с диагнозом «пневмония», но коронавирус по результатам четырех тестов у него не подтвердился. По информации пресс-службы, инфекция также не подтвердилась у его жены.

Официально первыми заболевшими COVID-19 на Ямале считаются двое других сотрудников Медвежинского газопромыслового управления, которые ездили в другой регион России.