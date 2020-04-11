Глава Минпромторга отстранил от работы своего заместителя, которого обвинили в хулиганстве в аэропорту Ижевска

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться — очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет», — заявил Мантуров.

Кроме того, 10 апреля на официальном портале правовой информации было опубликовало постановление правительства об уменьшении числа заместителей министра промышленности и торговли с 11 до 10.

Дмитрия Овсянникова задержали в аэропорту Ижевска 5 апреля. Проходя контроль, заместитель министра отказался показывать документы и посадочный талон, а также нецензурно выражался в адрес полицейских.

8 апреля Овсянникова исключили из «Единой России» за «хамское поведение». Также партия попросила уволить его из Минпромторга. Сам Овсянников сказал, что, по его мнению, сотрудники аэропорта «перегнули палку».