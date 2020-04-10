Власти Москвы оценили меры поддержки городского бизнеса в 25 миллиардов рублей

Оперативный штаб по экономике Москвы оценил антикризисные меры, принятые городскими властями для поддержки бизнеса, в 25 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ключевые меры поддержки в пересчете на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги — более 13 миллиардов рублей, отсрочка по налогам — около 11,5 миллиарда рублей», — сообщили в штабе.

Там отметили, что в указанную сумму не входят меры для поддержания спроса — например, увеличенные пособия по безработице.

Власти Москвы в конце марта приняли два пакета мер поддержки бизнеса, которые включают в себя отсрочку по налогам и освобождение от арендной платы за городскую недвижимость во время простоя, льготы для владельцев коммерческой недвижимости. Также московский бизнес может претендовать на федеральные меры поддержки.