В трех регионах России из-за коронавируса запретили продажу разливного пива

По меньшей мере в трех регионах России — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант».

Глава Союза участников пивной торговли (СУПТ) Николай Желагин уточнил, что в Крыму и Оренбургской области ввели законодательный запрет на разливное пиво. В Липецкой области власти просто приказали владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина, сказал источник «Коммерсанта».

По словам президента СУПТ, в других регионах на владельцев магазинов разливного пива тоже оказывают давление, требуя прекратить работу во время эпидемии. В Москве, где, по данным сервиса 2ГИС, есть почти две тысячи точек разливного пива, закрылись 15–20% из них, сказал Желагин.

Он считает, что претензии властей связаны с желанием ограничить работу магазинов, в которых есть по несколько столиков. Но в результате закрываются и точки, продающие пиво только на вынос, которые имеют право продолжать работу как продавцы продовольственных товаров.

В Минпромторге «Коммерсанту» подчеркнули, что регионы России имеют право устанавливать дополнительные ограничительные меры по противодействию коронавирусу.

В марте в России вместе со спросом на продукты длительного хранения увеличился спрос на алкоголь. Эксперты связали это не с ростом потребления, а с покупками впрок и с закрытием заведений общепита. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко объясняла рост продаж водки нехваткой антисептиков.

В начале апреля, после объявления нерабочих дней в связи с коронавирусом, власти ряда регионов России ввели ограничения на продажу алкоголя, Забайкальский край запретил ее полностью.

Минпромторг призвал регионы не ограничивать продажу алкоголя без необходимости, поскольку это «может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».