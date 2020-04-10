В Москве впервые остановили водителя, нарушившего карантин

В Москве впервые остановили водителя, который был обязан соблюдать домашний карантин. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе городского департамента транспорта, мужчина с диагнозом COVID-19 был выписан из стационара 4 апреля и должен был находиться на домашнем карантине до 18 апреля.

Машину нарушителя отправили на спецстоянку, а водителя вернули в больницу.

9 апреля в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что людей, нарушающих с использованием личных автомобилей, будут останавливать и штрафовать. В оперштабе подчеркнули, что фиксируют каждый выход этих людей из дома.