На жительницу Челябинской области составили протокол после поста ее сына о закрывшейся из-за коронавируса заправке

На жительницу Каслинского района Челябинской области составили протокол из-за поста ее сына во «ВКонтакте» о том, что местная автозаправка закроется из-за коронавируса. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В МВД уточнили, что информация о закрытии заправки не соответствует действительности.

С подростком провели профилактическую беседу, на его мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию (часть 1 статьи 5.35 КоАП).

За распространение фейков о коронавирусе предусмотрен штраф 100-300 тысяч рублей по административной статье, 300-700 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также до трех лет лишения свободы по уголовной статье.

О первом уголовном деле из-за якобы недостоверной информации о коронавирусе сообщала «Правозащита Открытки». Дело завели в Петербурге из-за поста во «Вконтакте», где сказано, что больного с подтвержденным COVID-19 отправили домой на общественном транспорте.

СК 7 апреля сообщил об уголовном деле по факту публикации ролика, где сообщалось, что коронавирус создали в Новосибирском научном центре, а затем распространили его «путем взрыва». Автор ролика назвал это «сатирой».