Курс евро на Московской бирже опустился ниже 80 рублей

Курс евро на торгах Московской биржи вечером 9 апреля опустился ниже 80 рублей впервые с 6 марта, следует из данных биржи.

В 17:33 евро стоил 79,50 рубля, что на 1,8 рубля меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Затем курс евро закрепился выше 80 рублей.

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 13 марта. В 17:33 доллар стоил 72,59 рубля (− 2,39 рубля). Спустя несколько минут курс доллара закрепился выше 73 рублей.

Стоимость нефти марки Brent на торгах в Лондоне выросла более чем на 9% выше 36 долларов за баррель. В дальнейшем стоимость скорректировалась, опустившись до уровня 35,34 доллара за баррель.

Стоимость рубля к основным валютам и цена нефти выросли на фоне внеочередного заседания ОПЕК+, посвященного возможному сокращению нефтедобычи. Заседание началось после 17 часов по Москве.