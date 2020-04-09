Главный редактор «Проекта» Роман Баданин пожаловался в СК на слежку

Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин обнаружил слежку за собой — в связи с этим журналист подал заявление в Следственный комитет, управление МВД по Москве и Чертановскую межрайонную прокуратуру.

Как рассказал Баданин «Медиазоне», 7 апреля он ехал на машине из Ногинска в Москву и заметил неизвестный автомобиль, который следовал за ним 100 километров до самого дома.

«Водитель машины повторял те же маневры, что выполнял и я: заезжал на бензоколонку, сворачивал во дворы, парковался, стараясь не привлекать к себе внимание. Стекла в автомобиле были полностью тонированы, поэтому разглядеть, кто в ней находился, не представлялось возможным», — рассказал Баданин.

Журналист предполагает, что в его отношении проводятся незаконные оперативно-розыскные мероприятия, что подпадает под статью 286 УК («превышение должностных полномочий»). Поводом к слежке Баданин называет свою профессиональную деятельность, однако не знает, какой из материалов «Проекта» мог вызвать такую реакцию.

В октябре 2019 года журналисты «Проекта» рассказывали о слежке и угрозах в свой адрес после начала работы над серией материалов о российских наемниках в Африке и на Ближнем Востоке.