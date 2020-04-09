Бывшего начальника карельской ИК-9 задержали по делу о пытках

Бывшего начальника карельской ИК-9 Ивана Савельева задержали по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости адвокат Михаил Шогин.

По его словам, Савельеву вменяют превышение должностных полномочий. Дело, по которому его задержали, расследуется по факту публикации в СМИ об избиении заключенного в колонии.

Видео из колонии было опубликовано в октябре 2019-го, на записи заключенного бьют, предположительно, Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Как пишет издание «Столица на Онего», Ковалев тоже задержан. Его адвокат Михаил Ямчитский отказался подтвердить эту информацию «Медиазоне».

О пытках в ИК-9 в сентябре 2019-го рассказали «Медиазона» и «Настоящее время». Иван Савельев после этого подал заявление на журналистку «Медиазоны», обвинив ее в клевете. СК дважды отказался заводить дело по заявлению Савельева.

После публикации Савельева отстранили от работы в ИК-9. Позднее «Медиазона» узнала, что его назначили исполняющим обязанности начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.