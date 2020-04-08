Замминистра промышленности исключили из «Единой России» за «хамское поведение»

Замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова исключили из «Единой России» после того, как в аэропорту Ижевска на него составили протокол о хулиганстве. Об этом сообщается на сайте партии.

«Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — приводятся слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака в сообщении с заголовком «В партии назвали хамским поведение Овсянникова в аэропорту Ижевска.»

В ЕР добавили, что партия попросила главу правительства и министра промышленности уволить Овсянникова.

Чиновника задержали в аэропорту Ижевска 5 апреля. По данным ТАСС, Овсянников, проходя контроль, не стал показывать документы и посадочный талон, а также нецензурно выражался в адрес полиции.

Протокол на Овсянникова направлен в суд, уточнили в ЕР. Статья КоАП предполагает тысячу рублей штрафа или 15 суток ареста. Замминистра объяснял свое поведение тем, что от него впервые потребовали показать посадочный талон на входе в аэропорт.