В Москве умерли еще семь человек с коронавирусом

В Москве умерли еще семь человек с коронавирусной инфекцией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской оперативный штаб.

Умерли люди в возрасте от 46 до 90 лет. У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус, отметили в оперштабе. Один из них лечился в частной клинике.

Всего с начала эпидемии в России умерли 70 человек с коронавирусом, в том числе 38 человек в Москве. Общее число заболевших составляет 8672 человека, из них 580 выздоровели.