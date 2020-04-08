Минкомсвязи велело телеканалам из списка социально значимых создать версии сайтов без видео

Российские телеканалы, сервисы и соцсети, попавшие в список , к маю должны создать версии сайтов, на которых не будет видео. Это следует из приказа Минкомсвязи, с которым ознакомился «Коммерсант».

Как сказал газете замглавы ведомства Алексей Волин, если текстовых версий не будет, ресурсы вычеркнут из перечня.

Требование Минкомсвязи касается в том числе Первого канала, НТВ, ТНТ, а также «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Провайдеры не хотят давать бесплатный трафик тем, кто на этом трафике зарабатывает, пояснил источник «Коммерсанта» в одном из операторов связи.

«Мы попросили убрать оттуда тяжелый контент, поэтому телеканалам надо делать облегченные версии. Интересно посмотреть на сайт ТНТ в текстовой версии», — сказал собеседник газеты.

Источник издания в одном из телевизионных холдингов утверждает, что «на сайтах каналов 50–60% — это мобильное потребление». Десктопный трафик после того, как во многих регионах ввели режим самоизоляции, не вырос. По словам собеседника «Коммерсанта», «смешно говорить о нагрузке на какие-то сети».

Официально представители крупных каналов сказали газете, что не получали от министерства уведомлений о необходимости создать версии сайтов без видео. В Mail.ru Group (владеет «Одноклассниками» и «ВКонтакте») и в «Яндексе» отказались от комментариев.

Из публикации «Коммерсанта» неясно, придется ли «Яндексу» создавать облегченные версии своих сервисов, использующих видео и попавших в список. Это, например, «Яндекс.Школа». С 1 апреля там идут бесплатные видеоуроки для учеников 5-11 классов. «Яндекс.Эфир», где транслируют уроки, в перечень при этом не попал.