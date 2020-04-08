Глава Минтранса предложил развозить россиян, вернувшихся из-за рубежа, в их регионы. Сейчас их сразу направляют на карантин
Министр транспорта Евгений Дитрих предложил развозить россиян, прилетающих из других стран, по их регионам проживания. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Дитрих обсудил такую возможность с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Министр привел в пример рейс, прибывший в Новосибирск, где не все пассажиры были жителями этого города. Дитрих считает, что жителей области и соседних регионов можно было развести дальше на автобусах, учтя меры предосторожности.
Сейчас после возвращения в Россию граждан направляют в обсерваторы.
Власти России 6 апреля возобновили вывозные рейсы для россиян, находящихся в других странах. На рейсы могут претендовать те, кто выехал из России после 1 января 2020 года. Стоимость авиабилетов составляет 200-400 евро.