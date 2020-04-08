Историка РАН избили в очереди в аптеке. Глава СК лично распорядился возбудить уголовное дело

В Москве избили старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова. Об этом он сам рассказал «Московскому комсомольцу».

Инцидент произошел 31 марта в аптеке на улице Плющиха. Назаров поспорил с другим посетителем аптеки по поводу места в очереди. «Я попытался встать между ним и окошком, остального уже не помню. <…> По ощущениям, был удар в ногу, а потом — в челюсть. <…> Я отключился», — сказал историк каналу «360».

При падении Назаров ударился головой. Его доставили в больницу. Историку диагностировали кровоизлияние в мозг и поместили в реанимацию, пишет МК. В разговоре с РБК Назаров уточнил, что провел в реанимации два дня, а потом неделю — в отделении нейрохирургии. Он планирует выписаться сегодня.

В полиции РИА Новости сообщили, что 81-летнего Назарова ударил 66-летний мужчина. Его нашли и опросили, уголовное дело пока не возбуждено. Как пишет Baza, второй участник конфликта заявил полицейским, что Назаров оскорблял его. Сотрудница аптеки сказала «Комсомольской правде», что историк ругался матом.

СК сообщил о проверке сообщений СМИ про избиение Назарова. Позднее представитель ведомства Светлана Петренко заявила «Интерфаксу», что глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента. Расследование взял на контроль центральный аппарат СК.

Владислав Назаров является специалистом по истории России XIV—XVII веков. На его счету почти 40 научных публикаций, он написал около 100 статей для Большой российской энциклопедии.