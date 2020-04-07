Во всем мире прямо сейчас COVID-19 болеют более миллиона человек. Еще 293 тысячи выздоровели, 78 тысяч умерли

Число активных случаев заражения коронавирусом превысило один миллион, следует из данных университета Джонса Хопкинса. По состоянию на вечер 7 апреля во всем мире коронавирусной инфекцией COVID-19 болели 1 009 772 человека.

С начала эпидемии болезнь диагностировали у более одного миллиона 381 тысячи человек. Из них почти 293 тысячи выздоровели, более 78 тысяч умерли.

Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в США (более 378 тысяч человек), Испании (140 тысяч), Италии (132 тысячи), Германии (105 тысячи), Франции (98 тысяч) и Китае (82 тысячи).

В России, по данным на утро 7 апреля, зарегистрировано 7497 случаев COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили у 1154 человек. С начала эпидемии в России умерли 58 человек, 494 вылечились.

В Китае, где в конце 2019 года началось распространение COVID-19, 6 апреля впервые с начала эпидемии никто не умер от коронавирусной инфекции.