Ингушетию и Дагестан назвали лидерами по расходам на питание. Жители республик тратят на еду более половины заработка

Республики Ингушетия и Дагестан являются российскими регионами с самыми высокими расходами жителей на еду, пишет РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Аналитики оценили долю расходов на питание от общих трат в среднем на одного члена домохозяйства, основываясь на последних данных Росстата — за 2018 год.

Согласно данным исследования, в Ингушетии на еду тратят 59% доходов, в Дагестане — 55%. Доля расходов на продукты питания выше 40% зафиксирована в 14 регионах России. Среди них — Чукотка и Смоленская область (по 48%), Кабардино-Балкария (45%), Рязанская область (44%) и Мордовия (43%).

Наименьшая доля расходов на продукты — в Ханты-Мансийском автономном округе (24%), Москве и Подмосковье (по 25%), Татарстане и Мурманской области (по 26%).

В исследовании отмечается, что доля расходов на питание сокращалась в течение последних 15 лет, но продукты питания продолжают оставаться основной статьей расходов российских домохозяйств.