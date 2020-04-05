Московское метро изменило логотип в приложении, чтобы напомнить о самоизоляции

У приложения Московского метрополитена появился новый логотип, сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

В новом логотипе буква М заменена на дом. «Чтобы еще раз напомнить вам о самом важно сейчас — оставайтесь дома!» — говорится в сообщении.

В конце марта Московский метрополитен «переименовал» две станции, чтобы напомнить о режиме самоизоляции. «Домодедовская» и «Бабушкинская» при помощи стикеров на время превратились в «ДомаДедовскую» и «ДомаБабушкинскую».

В рамках кампании, призывающий из-за коронавируса как можно реже выходить из дома, свои логотипы на время также сменили некоторые российские СМИ, например «Ведомости» и ТАСС. «Яндекс» дудлом напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

В Москве сначала ввели режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет, а с конца марта распространили его на всех проживающих в городе. Жителям Москвы можно покидать дом только для того, чтобы сходить на работу, в магазин за продуктами или в аптеку, а также чтобы выкинуть мусор или выгулять собаку. Те или иные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом введены во всех регионах России.

В Москве, по данным на утро 5 апреля, зафиксированы 3893 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии коронавируса 194 пациента с COVID-19 в Москве выздоровели, 29 умерли.