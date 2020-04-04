В Латвии коронавирус обнаружили у более 500 человек

За последние сутки в Латвии диганостировали коронавирусную инфекцию COVID-19 еще у 16 человек. Всего в стране коронавирус обнаружили у 509 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

3 апреля в стране умер первый человек, у которого выявили коронавирус. Умерла 99-летняя женщина, которая заразилась от родственника, вернувшегося в Латвию из другой страны. Врачи утверждают, что причиной смерти женщины стали хронические заболевания, а не коронавирусная инфекция.

В Латвии из-за распространения COVID-19 до 14 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. До этого же времени запрещены сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу страны. На время режима ЧС жителям Латвии запретили собираться в публичных местах более чем по двое человек и предписали находиться на расстоянии двух метров от других людей.