Путин сказал, что Саудовская Аравия вышла из сделки ОПЕК+, чтобы «избавиться от конкурентов». Эр-Рияд это отрицает

МИД Саудовской Аравии назвал недостоверной информацию президента РФ Владимира Путина о том, что Саудовская Аравия вышла из сделки , чтобы устранить конкурентов, добывающих сланцевую нефть.

В МИД заявили, что это Москва вышла из сделки, тогда как другие участники ОПЕК+ пытались уговорить Россию сократить добычу нефти.

Владимир Путин заявил 3 апреля, что одной из причин падения стоимости нефти стало решение Саудовской Аравии выйти из ОПЕК+. «Это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть», — сказал Путин.

3 апреля Путин также сообщил, что добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ нужно сократить на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня первого квартала 2020 года. В первом квартале участники ОПЕК+ добывали около 40 миллионов баррелей нефти в сутки.

В марте стоимость нефти марки Brent менее чем за две недели снизилась с 50 долларов за баррель до 25 долларов. Это произошло на фоне падения спроса из-за эпидемии коронавируса и того, что Россия и ОПЕК+ не смогли договориться о снижении добычи.