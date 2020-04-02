СК начал проверку фигуранта дела Голунова по другому делу, связанному с наркотиками

СК проводит доследственную проверку в отношении фигуранта , бывшего полицейского Максима Уметбаева. Проверка связана с нарушениями в оформлении документов по другому делу, связанному с торговлей наркотиками. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил адвокат Уметбаева.

Проверка касается дела, которое было возбуждено после операции с контрольной закупкой амфетамина. После задержания подозреваемого в торговле наркотиками в его квартире один из понятых отказался расписываться в документах — следствие подозревает, что за него это сделал сам Уметбаев.

Адвокат Уметбаева утверждает, что его подзащитный поступил в соответствии с УПК: по его словам, полицейский не расписался в протоколе, а лишь зафиксировал отказ расписываться там. Адвокат считает, что с помощью нового дела на Уметбаева намереваются надавить, чтобы заставить дать показания на коллег.

Уметбаев вместе с другими четырьмя бывшими сотрудниками УВД по ЗАО Москвы был задержан по делу Голунова в конце января. Полицейским предъявили обвинения в фабрикации материалов дела и незаконном хранении наркотиков. Уметбаев признал свою вину.