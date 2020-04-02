Роспотребнадзор рекомендовал не покупать продукты впрок

Роспотребнадзор выпустил рекомендации о покупке продуктов во время изоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Санитарная служба посоветовала не делать запасы и не приобретать продукты впрок. «Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания», — сказали в Роспотребнадзоре. В службе отметили, что в просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут появиться вредители, что нанесет вред здоровью.

Роспотребнадзор призвал во время посещения магазинов протирать влажной салфеткой ручки торговых тележек или корзинок, сперва покупать продукты, хранящиеся при комнатной температуре, а в последнюю — скоропортящиеся продукты из холодильных витрин и морозильных камер.

На фоне введения ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции в России местные жители начали покупать продукты про запас. С 9 по 15 марта, как показало исследование Nielsen, более чем на 40% выросли продажи гречки, сахара и макарон.